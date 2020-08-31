НАБУ использовало подставное лицо для того, чтобы предъявить обвинения судьям Окружного админсуда. Как стало известно изданию Киевvвласть, заявление о «захвате власти судьями ОАКС» подавал руководитель ОО «Фундация правозащитных и антикоррупционных инициатив» Константин Любицкий. Текст заявления потом практически дословно был повторен в тексте подозрении.

При этом «Фундация правозащитных и антикоррупционных инициатив» - реально несуществующая организация. Это юрлицо используется исключительно в пиар-компаниях, в том числе для прикрытия рейдерских захватов. В частности, эта организация принимала участие в попытке захвата офисного помещения на проспекте Лобановского в Киеве.

Константин Любицкий – уроженец российского Мурманска, в настоящее время на него записано около 30 предприятий, большинство из которых имеют признаки фиктивности. При этом есть информация о том, что ранее Любицкий был фигурантом нескольких дел о мошенничестве и вымогательстве.

Освобождение от уголовной ответственности в обмен на оказание неких услуги – стандартная практика силовых органов. НАБУ, в частности, ранее было замечено в использовании коррумпированных судей для подписания нужных следователям процессуальных документов.

Впрочем, в данном случае, имея миллиардный бюджет и несколько десятков пиарщиков в штате, Бюро могло найти для подачи заявления и более приличного персонажа.

Напомним, ранее стало известно о том, что НАБУ обвиняет ряд судей ОАСК в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.