Правительство Украины опубликовало список официальных праздников в 2021 году. Согласно расчетам министерства экономики, в 2021 году украинцы будут работать 250 календарных дней, а отдыхать - 115, сообщает пресс-служба ведомства 30 августа.

Список праздничных и нерабочих дней в Украине в 2021 году:

1 января - Новый год

7 января - Рождество Христово

8 марта - Международный женский день

1 мая - День труда

2 мая - Пасха

9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне

20 июня - Троица

28 июня - День Конституции

24 августа - День независимости

14 октября - День защитника

25 декабря - Рождество Христово

Кроме того, согласно закону, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. В следующем году это будут такие дни:

суббота и воскресенье 1 и 2 мая переносится на понедельник и вторник 3 и 4 мая;

выходной день в воскресенье, 9 мая - на понедельник, 10 мая;

выходной день в воскресенье, 20 июня - на понедельник, 21 июня;

выходной день в субботу, 25 декабря - на понедельник, 27 декабря.

Напомним, Шмыгаль пообещал, что средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тысяч гривен.