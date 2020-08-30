Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что экономика Украины начала восстанавливаться и в июне средние реальные зарплаты превысили докризисный уровень и составили 11,6 тысяч гривен. Об этом в субботу, 29 августа, премьер написал на своей странице в Facebook.

«Мы ожидаем, что уже в 2022 средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тысяч гривен», - написал на своей странице премьер.

Также, он подчеркнул, что промышленность в июле продолжила демонстрировать рост на +1,4% против июня этого года.

«Из-за пика экономического коронакризиса в марте и апреле промышленное производство все еще демонстрирует падение год к году. Однако последние 3 месяца восстановления дают надежду, что мы начали устойчивый тренд на рост», - написал Шмыгаль.

Кроме того, по словам Шмыгаля, кредитные программы для украинских фермеров и небольшого бизнеса продолжают набирать обороты.

«Уже более 5 млрд доступных кредитов выдано по программе "5-7-9%“ и еще более 300 млн гривен компенсировано нашим фермерам, чтобы они также могли получить дешевый ресурс для развития собственного дела», - отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении с 1 сентября 2020 года минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен.