Премьер-министр Денис Шмыгаль договорился с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем о проведении в апреле заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

Об этом Шмыгаль написал в Twitter, пишет ИС со ссылкой на «Европейскую правду».

«Благодарен Жозепу Боррелю за этот важный визит в Украину на фоне обострения ситуации со стороны России. Безопасность Украины – это безопасность всей Европы. Актуализировали повестку дня наших двусторонних отношений. Договорились в апреле провести следующее заседание Совета ассоциации Украина-ЕС», – говорится в сообщении.

Боррель стал первым главой европейской дипломатии, отправившемся на Донбасс после начала войны Россией.

Он заявил, что его визит проходит в связи с усилением военного наращивания России, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины.