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Пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что задержание в Беларуси боевиков российской ЧВК Вагнера является операцией спецслужб Украины и США, пишет Голос Америки.

«Эти истории отвлекают внимание от настоящей проблемы, которая заключается в том, что Россия использует эти силы для сокрытия собственных настойчивых усилий поставить правительства других стран в неудобное положение, усилить раздор внутри стран , поддержать автократов, и вообще сеять хаос, чтобы дать России возможность влиять на события глобально», - сказала она.

Ортагус также отметила, что США поддерживают право народа Беларуси избирать своих лидеров «из действительно свободные и честные выборы с независимым наблюдателями, и за пределами ненадлежащего влияния российских спецслужб».

Напомним, Путин назван задержание «вагнеровцев» в Беларуси спецоперацией Украины и США.
ForUm

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