Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия анонсировал возможные кадровые ротации в составе правительства уже нынешней осенью. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает РБК-Украина в субботу, 29 августа.

По словам Арахамии, кадровые перестановки могут произойти в двух-трех министерствах.

«Какие, говорить не буду, а то люди совсем перестанут работать», – пояснил он.

Арахамия уточнил, что изменения ожидаются в экономическом блоке правительства.

«У нас же люди больше всего как раз недовольны экономическим блоком. Нужны люди, не просто имеющие видение и программы, а которые могут их быстро имплементировать в жизнь», – добавил он.

Напомним, Кабмин не собирается вводить жесткий карантин.