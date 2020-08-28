Правительство не рассматривает возможность повторного введения жесткого карантина.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе встречи с членами Европейской Бизнес Ассоциации, сообщает пресс-служба ЕБА.
По словам премьер-министра, правительство не будет рассматривать внедрение жестких ограничительных мер в случае второй волны распространения коронавируса, но полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания.
В то же время, как сообщил Шмыгаль, правительство работает над системным восстановлением экономической активности. В частности, над наработкой долгосрочной стратегии развития Украины до 2030 года, а также за выполнением программы стимулирования экономики и плана действий правительства, содержащими стимулирующие меры для различных отраслей экономики Украины.
Напомним, 26 августа Кабинет Министров продлил адаптивный карантин в Украине до 1 ноября 2020 года.
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