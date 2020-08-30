Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и председатель спецкомитета по разведке Палаты Адам Шифф заявили, что только Россия активно вмешивается в выборы президента США.

Об этом говорится в совместном заявлении конгрессменов-демократов.

«Цели и действия России, Китая и Ирана — не одно и то же. Только одна страна — Россия — активно предпринимает комплекс мер, чтобы подорвать президентские выборы и обеспечить исход, который Кремль считает наиболее отвечающим его интересам», — говорится в заявлении.

По мнению Пелоси и Шиффа, администрация Трампа занимается «усилиями по сокрытию связанной с выборами информации от конгресса и американского народа».

«Мы ожидаем, что администрация и разведывательное сообщество будут предоставлять нам полную и точную информацию и возобновят брифинги. Если они не хотят, мы рассмотрим весь спектр инструментов, доступных Палате представителей, чтобы заставить их подчиниться», — добавили они.

Напомним, США предупредили Россию о возможных санкциях, если подтвердится версия о причастности российских властей к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.