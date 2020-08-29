В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили о задержании 32 человек, которые принимали участие в протестах против действующей власти 28 августа. По данным ведомства, протестные акции в этот раз оказались немноголюдными.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Как сообщается, самые активные акции протеста оказались в Минске. В частности, участники собирались мелкими группами с различными плакатами и атрибутикой. Также там добавляют, что возле Национального академического театра им. Купалы находилось около 200 человек, на площади Независимости собралось не более 90 граждан.

В ведомстве отмечают, что правоохранители предприняли необходимые меры для «поддержания порядка и обеспечения безопасности».

Отметим, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года.

Напомним, в Беларуси в ночь на 29 августа заблокировали еще два новостных ресурсах "Наша Нива" и Naviny.by.