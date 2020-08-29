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В Беларуси в ночь на 29 августа заблокировали еще два новостных ресурса «Нашу Ниву» и Naviny.by. Они были одними из немногих доступных после масштабного блокирования 73 независимых СМИ на прошлой неделе.

Об этом сообщает Nexta Live.

На странице, куда переадресовывают пользователей, появляется сообщение, согласно которому доступ к сайтам ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь в соответствии с законом «О средствах массовой информации».

Ранее власти Беларуси ограничили доступ к 70 сайтам.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года.
ForUm

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