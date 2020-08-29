Оперативные сотрудники Государственной пограничной службы Украины, пограничный наряд отдела Волчанск и представители Нацполиции задержали группу нелегальных мигрантов в районе села Шестаково, Харьковская область.
Об этом сообщает ГПСУ.
Правоохранители остановили два автомобиля — Daewoo Lanos и Samand — когда получили информацию о перемещении группы нелегалов. В салонах были шесть иностранцев без документов.
Отмечается, что мужчины являются гражданами Бангладеш, а государственную границу с Россией пересекли пешком. Такси вызывали уже на территории Украины.
Задержанных доставили в пограничное подразделение. После установления обстоятельств дела иностранцев привлекут к административной ответственности за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины и нарушение правил пограничного режима.
На водителей автомобилей составлены админматериалы за незаконную перевозку иностранцев по территории Украины.
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