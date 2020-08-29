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Оперативные сотрудники Государственной пограничной службы Украины, пограничный наряд отдела Волчанск и представители Нацполиции задержали группу нелегальных мигрантов в районе села Шестаково, Харьковская область.

Об этом сообщает ГПСУ.

Правоохранители остановили два автомобиля — Daewoo Lanos и Samand — когда получили информацию о перемещении группы нелегалов. В салонах были шесть иностранцев без документов.

Отмечается, что мужчины являются гражданами Бангладеш, а государственную границу с Россией пересекли пешком. Такси вызывали уже на территории Украины.

Задержанных доставили в пограничное подразделение. После установления обстоятельств дела иностранцев привлекут к административной ответственности за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины и нарушение правил пограничного режима.

На водителей автомобилей составлены админматериалы за незаконную перевозку иностранцев по территории Украины.
ForUm

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