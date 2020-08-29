Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что государство и общество должны помнить всех героев, погибших в результате Иловайской трагедии, а правоохранители должны показать результаты, какой бы «горькой ни была правда».

Об этом он сказал в своем заявлении ко Дню памяти защитников Украины в субботу, 29 августа.

«Сегодня мы чтим память героев Украины, действительно наших лучших украинцев, которые защищали границы Украины, защищали наш суверенитет, нашу территориальную целостность. Я думаю, что день не случаен. Именно в этот день произошла Иловайская трагедия, Иловайский котел. Мы не должны забывать этот день, мы не должны забыть каждое имя, каждую фамилию, которые сегодня звучали. Я спросил: сколько минут сегодня мы объявляем фамилию, имя, отчество наших ребят. Это продолжалось около 40 минут. К сожалению, мы не можем сократить это время. Но мы можем сделать как государство все, чтобы это время не увеличивалось вообще», — сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что «мы не должны забывать героев каждой трагедии, но сегодня, несмотря на то, что прошло время, мы не должны забывать всех тех, из-за кого погибли наши ребята в Иловайском котле».

В то же время глава государства подчеркнул, что правоохранительные органы должны показать результат, «какой бы горькой ни была правда».

«Я знаю, что в Генеральной прокуратуре сделан департамент войны, именно чтобы расследовать такие громкие, к сожалению, кровавые дела. Будем надеяться, что они будут в этом направлении шагать вперед», — добавил Зеленский.

«Вряд ли мы можем надеяться на то, что такая рана, как сегодняшний день, такая рана на теле истории Украины, такая рана на сердце родителей всех погибших когда-нибудь затянется. И я вам честно скажу, откровенно, украинская власть должна делать все, чтобы эта рана не затянулась, чтобы каждое имя никто не забыл и каждый год мы рассказывали не только детям погибших, не только родителям, которые потеряли своих детей. А чтобы мы рассказывали ежедневно, что такие трагедии в Украине были, такие дети героев в Украине были и есть, которые отдают свою жизнь», — сказал он.

Президент подчеркнул, что, по его мнению, наш главный долг — «нести везде историю Украины, историю наших героев».