Власти Беларуси ограничили доступ к более чем 70 сайтам, в том числе к ряду СМИ. Полный список опубликовало издание TUT.by.

«Сегодня мы писали, что в Беларуси ограничили доступ к онлайн-платформам «Голос» и Zubr.in. Однако список ресурсов, попавших в черный список 21 августа, оказался длиннее. Рассказываем, какие страницы попали в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь», - сообщило издание.

Сообщается, что при входе на перечисленные сайты появляется объявление о том, что доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Мининформации, принятого в соответствии с «законом о СМИ» республики. Отмечается, что список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, однако доступен для интернет-провайдеров.

Также издание подчеркнуло, что ранее уже наблюдались проблемы с доступом к некоторым из этих сайтов.

Напомним, с 1 сентября украинцы смогут ездить в Беларусь только по загранпаспорту.