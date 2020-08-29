Главы МИД стран Евросоюза достигли политического согласия по санкциям против высшего политического руководства Беларуси, которое подозревают в причастности к фальсификациям президентских выборов и в жестоком подавлении акций протеста в стране.

Об этом верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеф Боррель заявил на совместной с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая состоялась в Берлине 27−28 августа, передает DW.

В то же время он отказался говорить точное количество белорусских чиновников в списке, который готовит ЕС, и информацию о том, есть ли в нем белорусский диктатор Александр Лукашенко.

Однако Боррель уточнил: «Государства-члены ЕС до сих пор дают имена. Первоначальный список был коротким. В последние дни он рос. В нем было 12, затем выросло до почти 20 (фамилий — ред.). Я думаю, в последующие дни он еще будет увеличиваться».

«Мы хотим иметь прогрессивный подход, чтобы люди, уже глубоко вовлечены как в фальсификацию выборов, так и в неприемлемые репрессии против манифестаций, увидели: если мой коллега попал под санкции, то это некое предупреждение. Это то, чего мы хотим достичь с помощью санкций», — отметил Боррель.

«И все будет зависеть от развития событий, а также от отношения режима. Первый список, который уже вырос, продолжит увеличиваться, исходя из развития событий», — уточнил руководитель дипломатии ЕС.

Кроме этого, во время ответов на вопросы журналистов Боррель снова отметил, что в ЕС не хотят превращения Беларуси на «вторую Украину».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что подготовил специальные отряды силовиков, которых могут направить в Беларусь для помощи в решении политического кризиса.