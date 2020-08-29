США к годовщине Иловайской трагедии призвали Россию вывести свои силы из Донбасса и отметили, что будут сохранять санкции до выполнения РФ своих обязательств в рамках Минских договоренностей.

Соответствующее заявление обнародовало посольство США в Украине.

«Мы с грустью вспоминаем тех, кто отдал свои жизни в Иловайске шесть лет назад на этой неделе, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

Россия должна полностью выполнить свои минские обязательства — вывести свое оружие и возглавляемые ею силы, поддержать расформирования вооруженных группировок, которые действуют на Востоке Украины, и вернуть Украине контроль над международно признанными пределами Украины», — отмечает посольство.

Напомним, единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайске, является военная агрессия Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ) по результатам исследования обстоятельств Иловайской трагедии, а также причин и последствий этих событий.