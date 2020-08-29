Правоохранители Киева устанавливают причины возгорания автомобиля народного депутата от фракции Слуги народа Гео Лероса в столице на Печерске.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

«Правоохранители устанавливают причины возгорания автомобиля народного депутата на столичном Печерске. В результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в столичную полицию поступило сообщение о том, что в переулке Лабораторный произошло возгорание автомобиля Мерседес.

Спасатели потушили пожар, в результате которого был уничтожен автомобиль народного депутата.

«Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются со свидетелями и очевидцами для установления причины возгорания автомобиля», - сказано в сообщении.

Напомним, поздно вечером 28 августа народный депутата от фракции Слуга народа Гео Леросу подожгли машину. По его словам, свидетели говорят, что «звук был слышен на 14 этаже», и нардеп убежден, что этот был поджог.