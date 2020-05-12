Вице-премьер по евроинтеграции Вадим Пристайко заявляет, что украинское правительство не ограничивает процесс трудоустройства сезонных работников за границей. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

Пристайко отметил, что каждая страна ЕС имеет свою потребность в работниках из Украины. «Мы представляем, о каких цифрах идет речь. Это от сотен до десятков тысяч человек», - сказал он. Так, в этом году только Финляндия потребует от 12 до 15 тыс. украинских заробитчан преимущественно для сельскохозяйственных работ, которые продлятся в этой стране до августа. «Если говорить о Финляндии от 12 до 15 тыс. за весь этот период до августа», - сказал Пристайко.

«В Австрии планируется 802 человека точно», - добавил вице-премьер по евроинтеграции Украины. В то же время относительно других стран Евросоюза данных нет, подчеркнул чиновник: «Некоторые страны не имеют такой точной цифры». «Относительно Германии, то сложно сказать из-за ее федеративного устройства. Каждая федеральная земля приглашает по-своему. В Чехии наши сотрудники - самая большая этническая группа, там находится», - поделился чиновник.

Между тем Пристайко отметил, что уже улетели рейсы с сезонными работниками «на Лондон, на Хельсинки и в ФРГ». Он добавил, что подобные договоренности ведутся и с другими странами: «Мы говорили не только со странами ЕС. Например, есть договоренность об определенном количестве рабочих в Израиль». Однако, сколько именно украинских работников нужно израильским работодателям, Пристайко не уточнил.

В то же время Пристайко заверил, что украинское правительство никоим образом не вмешивается в процесс найма украинских работников иностранными работодателями. Этот вопрос «зависит, в первую очередь, от работодателей в тех странах», где работают украинцы, убеждает член Кабмина. «Правительство Украины не ограничивает (процесс трудоустройства. - Ред.). Мы лишь стараемся придать этому движению какую-то координацию», - отметил Пристайко.

Он также уверен, что украинское правительство никак не проверяет тех, кто собирается ехать работать за границу. «Мы не проверяем контракты, не помогаем или не мешаем эти контракты заключать. Не спрашивем, чем собираются заниматься люди, не выясняем, сколько им платят», - рассказал вице-премьер.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не блокирует выезд украинских заробитчан за границу, если страна-заказчик демонстрирует контракт на работу минимум на три месяца.