Прокуратура Луганской области поддержала публичное обвинение в порядке специального судебного производства в отношении четырех участников организованной преступной группы-граждан Украины, которые совершили ряд преступлений в составе незаконных вооруженных формирований РФ, так называемой «казацкой национальной гвардии Всевеликого войска Донского им. М. И. Платова». Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Обвиняемые признаны виновными в совершении незаконного лишения свободы и похищения людей, участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, ведении агрессивной войны, нарушении законов и обычаев войны (ч. 3 ст. 146, ч . 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.437, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Организатор преступной группировки приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы, другие три человека – к 10 годам лишения свободы.

В ходе судебного разбирательства сторона обвинения доказала, что с мая по июль 2014 участники преступной группировки в составе НВФ РФ в Луганской области, известные как «группа Телегина», похитили шестерых жителей в то время оккупированного Лисичанска с угрозами применения огнестрельного оружия и физическим насилием.

Эти лица, в нарушение ст. 52 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, угрожая оружием, насильно удерживали похищенных граждан, заставляли их копать окопы и траншеи, строить блиндажи, защитные баррикады, решая таким образом стратегические и тактические задачи оккупационного войска. Укрепления возводились в направлении Северодонецка впритык к Пролетарскому мосту через реку Северский Донец.

В настоящее время осужденные скрываются от органов следствия и суда.