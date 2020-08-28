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Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что у нее в сети только два официальных аккаунта. 

Она отметила, что огорчена тем, что в последнее время в социальных сетях и приложениях появляется много фейковых страниц, якобы принадлежащих ей. Реакцию на происходящее она продемонстрировала с помощью фото своего кота. 

«Это мой кот. И он, как и я, не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты. У меня есть страница в Facebook и в Instagram. Других официальных страниц в любых соцсетях или Telegram-каналов, как и канала в YouTube, у меня нет», – заявила Зеленская.  
ForUm

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