У правоохранительных органов есть ресурс для борьбы с политическим насилием на улицах, но они его очень слабо используют.

Об этом в комментарии корреспонденту ГолосUA сообщил политолог Алексей Якубин.

«Конечно, нужно знать все мотивы этого преступления (нападение на автобус активистов «Патриоты за жизнь» в Люботине). Сам факт того, что подобные вещи происходят, приобретая политическую окраску, является очень тревожным звонком. Со стороны правоохранительных органов создался эффект «разбитого окна». Получается, что если эти вещи позволяются, то в результате мы получаем усиление подобных историй. Ситуация с обстрелом автобуса тому пример. Уже Аваков и Зеленский отреагировали. Президент призвал не использовать насилие против политических оппонентов. То есть это уже вошло в политическую плоскость», - заявил политолог.

По словам А. Якубина, сегодня правоохранительная система у нас очень слабо реагирует на политическое насилие.

«Во-вторых, правоохранительные органы до этого не боролись с различными парамиллитарными структурами, которые создавались под видом партий. В украинском законодательстве есть запрет на подобные вещи. В итоге, за последние 5 лет, мы за этим наблюдаем. Сейчас ПАСЕ будет создавать специальную комиссию для изучения в Украине ситуации с правым насилием. Это еще один очень тревожный сигнал для власти. Быстрая реакция Авакова на этот инцидент говорит о его понимании, что Зеленский эту ситуацию ему может поставить в укор. Мы входим в местные выборы, и уже сейчас происходит уличное насилие по отношению к политическим оппонентам. Тут всегда должна быть реакция правоохранительных органов: у них достаточно ресурса для того, чтобы справится с этими группами и это остановить. Просто внутри власти есть группы, которым выгодно, чтобы существовали парамилитарные образования, через которых можно было бы влиять на некие процессы. Если проблему не решать, то государство будет лишаться монополии на насилие», - отметил он.

Напомним, в Харьковской области возле города Люботин неизвестные обстреляли микроавтобус с активистами организации «Патриоты за жизнь». В результате происшествия два человека получили ранения и доставлены в больницу.



Позже, сотрудники Национальной полиции задержали группу сторонников «Национального корпуса», напавших на микроавтобус возле города Люботин в Харьковской области.