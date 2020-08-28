Во время рабочей поездки в Кировоградскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил Областную специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва-2, которую реконструируют в рамках Национальной программы «Большая стройка». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленского встретила юная спортсменка Арианна Мурженко, которая попала в Книгу рекордов Украины как самая молодая украинка, которая стала чемпионкой мира по традиционному каратэ в программе ката. В прошлом году, когда она получила эту награду, ей было 9 лет и 3 месяца.

Зеленский посмотрел, как проходят тренировки детей в секции каратэ.

После занятия воспитанники школы подарили президенту диплом почетного первого дана степени мастера и именной черный пояс с вышитой фамилией главы государства на японском языке и названием вида спорта – традиционное каратэ.

Сейчас в школе занимается около 600 воспитанников в пяти видах спорта: легкая атлетика, футбол, бокс, бейсбол, софтбол. Здесь работает 31 тренер-преподаватель, четыре из которых являются заслуженными тренерами Украины. В среднем ежегодно в состав национальных сборных команд Украины входят до 60 учеников школы.

Реконструкция этой специализированной детско-юношеской школы планируют завершить в октябре этого года. Сейчас здание готово на 92%, выполнено работ более чем 52 млн грн.

В школе уже заменили окна, увеличили площадь спортивного зала, приобрели оборудование для кондиционирования и вентиляции помещения. Закуплено покрытие, и после его обустройства можно будет проводить в зимний период тренировки по пяти летним олимпийским видам спорта. Это единственный комплекс в Центральной Украине, который даст такие возможности для подобных тренировок. Следующий шаг - обустройство рядом с комплексом парковой зоны.

Кроме того, в рамках программы «Большая стройка» в Кировоградской области запланировано строительство четырех школ, двух амбулаторий и детских садов.

Также на Кировоградщине в рамках программы предусмотрено строительство 172,6 км дорог. В частности, продолжается реконструкция автодороги Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье. Эта дорога была одной из худших в стране.

Второй крупный инфраструктурный объект Кировоградщины в рамках «Большого строительства» - трасса М-12, которая соединит Кропивницкий с международным коридором и западной частью Украины.

Не менее важна национальная трасса Н-14, которая является «дорогой на юг». На территории Кировоградской области она была отремонтирована ранее, однако ее почти не существовало на территории Николаевской области. Проезд по ней планируют открыть в октябре этого года.

Также на трассе Н-23 у Кропивницкого будет установлен автоматический весовой комплекс.