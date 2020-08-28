Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для разрыва дипломатических отношений между Украиной и Беларусью в настоящее время нет никаких оснований. Как передает УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

«Отношения с Беларусью у нас очень глубокие и масштабные. В нормальные времена у нас происходило множество официальных контактов на всех уровнях – на уровне министерств, государственных агентств. Это была нормальная практика, никто их не считал, потому что это было чрезвычайно масштабное сотрудничество», - заявил он.

Глава МИД отметил, что Киев приостанавливает все официальные контакты до стабилизации ситуации в Беларуси, и это касается и подготовки к Форуму регионов Беларуси и Украины с участием президентов двух государств.

«Мы не разрываем отношения с Беларусью, мы ставим на паузу подготовку к проведению официальных встреч между нашими странами. Для разрыва дипломатических отношений пока нет никаких оснований, поэтому, безусловно, мы не планируем прибегать пока к этому шагу и белорусский посол продолжает исполнять свои функции в Украине», - подчеркнул он.

Кулеба напомнил, что посол Украины в Беларуси был вызван в Киев для консультаций.

«Это очень жесткий шаг, ни одно другое государство к такому шагу не прибегало. У нас были очень легитимные основания это сделать и мы это сделали, в настоящее время консультации проводятся. Я не исключаю возвращения посла после проведения консультаций, после формулировки тех решений, на основе которых в дальнейшем мы будем развивать отношения с Беларусью», - подчеркнул глава МИД.



Напомним, ране Министерство иностранных дел впервые в истории вызвало посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности.