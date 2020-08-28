Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина рассмотрит вопрос о введении санкций против Беларуси после принятия соответствующего решения Европейским Союзом. Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга, передает УНИАН.

«Что касается санкций ЕС, то мы пока не видели окончательно утвержденных санкционных мер, принимаемых Европейским Союзом, но мы уже присоединились к предыдущему заявлению Европейского Союза по этому поводу, и это свидетельствует, что в целом мы разделяем его политику, его подходы. Поэтому , когда мы увидим санкционные решения Европейского Союза, - будем принимать и свои соответствующие решения по этому вопросу», - заявил Кулеба.

Напомним, Европейский совет на уровне глав государств и правительств во время срочного заседания в формате видеоконференции не признал результаты президентских выборов в Беларуси 9 августа и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификациям.