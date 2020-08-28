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Министерство здравоохранения рекомендует по возможности проводить некоторые уроки в школах на свежем воздухе.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, сообщает Укринформ.

«Мы советуем обеспечить проведение занятий по некоторым предметам на свежем воздухе. Какие именно предметы должны определить сами учителя: где есть такая возможность и в зависимости от учебного плана», - сказал Степанов.

Он отметил, что проветривание аудиторий нужно делать не менее 10 минут после каждого занятия.

Степанов добавил, что по состоянию на 27 августа в Украине коронавирусом заболели 7 504 ребенка, были госпитализированы 920 детей.

 
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