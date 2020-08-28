Большая палата Конституционного суда закрыла производство по делу о конституционности отдельных положений закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц, сообщает пресс-служба КСУ.
«Принято постановление Большой палаты Конституционного суда Украины о закрытии конституционного производства по делу», - говорится в сообщении.
Отмечается, что Большая палата КС на закрытой части пленарного заседания продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению 74 народных депутатов Украины относительно конституционности положений пунктов 2, 4, 6, 7 части третьей статьи 151 Кодекса административного судопроизводства Украины, частей шестой, седьмой статьи 137 Хозяйственного процессуального кодекса Украина, частей шестой, седьмой, восьмой статьи 150 Гражданского процессуального кодекса Украины, второго предложения части второй статьи 74 Закона Украины «О Национальном банке Украины», части пятой статьи 20 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
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