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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен подать в отставку из-за ухудшения состояния здоровья.

Как передает Укринформ со ссылкой на Kyodo News, об этом сообщил источник из его Либерально-демократической партии.

Ожидается, что сам Абэ может объявить о своем решении на пресс-конференции позднее в пятницу.

Как пишет издание, с середины июня до начала августа Абэ почти не проводил пресс-конференций. За последние две недели он дважды посещал больницу, что усиливало предположения об ухудшении его здоровья.

Абэ впервые стал премьер-министром Японии в 2006 году в возрасте 52 лет, но тогда подал в отставку из-за хронических проблем со здоровьем. Он вернулся к власти в 2012 году и снова занял пост премьер-министра страны.

 
ForUm

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