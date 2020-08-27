Президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о рефинансировании белорусского долга на 1 миллиард долларов, сообщает БЕЛТА.

«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным (премьер-министром РФ. -ред.) по поводу рефинансирования», - заявил Лукашенко.

Он уточнил, что речь идет о рефинансировании в текущем году $1 млрд из долга перед РФ.

«То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», - констатировал Лукашенко.