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Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил о необходимости законодательно урегулировать невозможности включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств. Об этом он заявил в ходе совещания в СНБО по обеспечению безопасности избирательного процесса, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Также баканов призвал обратить особое внимание на надлежащее информационно-техническое обеспечение избирательного процесса, в частности работу системы «Местные выборы». По его словам, СБУ применит дополнительные средства, чтобы исключить любые попытки вмешательства в работу автоматизированных систем ЦИК.

Кроме того, с профилактической целью СБУ доведет до всех участников избирательного процесса информацию об уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства Украины.

 
ForUm

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