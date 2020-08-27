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Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил студентов о призыве в армии в случае участия в акциях протеста, сообщает БЕЛТА.

На совещании с о высказался насчет политических призывов к студентам со стороны тех, кто пытается расшатать обстановку в стране. «Они и в политическом отношении начинают сегодня подзуживать студентов: первого сентября приедете на занятия - выходите на улицы и так далее. Мы сейчас до студентов доведем ту информацию, которую должны довести, до руководства вузов. Они, в конце концов, отвечают за ситуацию в своих вузах, и они ответят, как и руководители промышленных предприятий», - отметил глава государства.

«А потом, вы же должны понимать, что ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться, тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности», - подчеркнул Лукашенко.

«Я представляю, что после этого разразится. Меня начнут упрекать, что я запугиваю студентов в армию отправить. Да нет! Повторяю: кто хочет учиться, тот будет учиться, будет иметь эту отсрочку. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, меры примем по закону», - сказал он.

«Ко мне министр обороны обратился: Александр Григорьевич, если кто-то из студентов не хочет учиться, пожалуйста, разрешите нам их призвать в армию. Я говорю: еще студенты за парты не сели, поэтому не надо обсуждать этот вопрос. Но это один из вариантов. Что тут незаконно, что тут несправедливо?» - добавил Лукашенко.

 
ForUm

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