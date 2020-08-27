За год, с августа-2019 по август-2020, в Ривненской области вырубили леса в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период 2018-19 годов – 5395 га против 2101 га годом ранее, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией EOS Data Analytics, Институтом космических исследований НАН Украины и Государственным космическим агентством Украины.

Согласно полученным данным, в Житомирской области за указанный период вырубили почти на 20% больше леса, чем в прошлом году, передает Интерфакс-Украина.

«При такой динамике вырубки Ривненская область может остаться без леса уже через 30 лет, а Житомирская – через 38. Если не замедлить этот тренд, то за указанное время может быть уничтожено 1,6 млн га и 2,3 млн га соответственно, которые составляют площадь лесов в этих областях. Даже учитывая высадку, восстановление леса занимает от 60 до 100 лет, в зависимости от пород деревьев», - отмечается в сообщении EOS Data Analytics.

Исследование проводилось с помощью технологии спутникового анализа, ранее использовавшейся в рамках программы поддержки прозрачного управления земельными ресурсами в Украине (Supporting Transparent Land Governance in Ukraine) по инициативе Всемирного банка и при финансовой поддержке Европейского Союза.

«Проблема вырубки украинских лесов очень резонансная и часто используется в манипуляциях. Прежде всего, при отсутствии независимого инструмента, который бы гарантировал прозрачный контроль изменений лесного покрова и отслеживание антропогенного фактора, который этому способствует. Сегодня, благодаря цифровым технологиям, в частности спутниковому мониторингу, можно чуть ли не ежедневно отслеживать изменения, над чем наша команда и работает», - заявил директор по продажам EOS Data Analytics Роман Медведев.

По его словам, вырубка деревьев и другой растительности может привести к тяжелым экологическим проблемам, таким как опустынивание, эрозия, уменьшение плодородия почвы, наводнения и вымирания популяций диких животных (в том числе внесенных в «Красную книгу»). Это также увеличивает риск повторения катастрофических пожаров весны 2020 года (в апреле в Житомирской области огонь уничтожил пять населенных пунктов).

«Вопрос вырубки украинских лесов поднимается уже не первый год. Лес бесконтрольно рубят и «всерую» вывозят на экспорт. Никто не знает истинных масштабов. Данные полученные со спутников - это независимый инструмент на пути к решению этой проблемы. Космос видит все», - считает основатель EOS Макс Поляков.

В компании отмечают, что инструменты спутникового мониторинга помогают не только фиксировать нарушения, но и разумно управлять лесным хозяйством. К примеру - отслеживать процесс регенерации лесных экосистем, подвергшихся воздействию неблагоприятных факторов, на каждом из этапов и до полного восстановления.