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График президента Украины Владимира Зеленского в среду изменился из-за срочного разговора с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщила пресс-служба ОП.  

«Разговор состоялся в аэропорту Кривого Рога сразу по прибытии туда президента Украины. Соответственно, несколько сдвинулись другие пункты программы рабочей поездки главы государства в Днепропетровскую область. В частности, это обусловило и задержку с посещением футбольного стадиона «Горняк», где после возрождения играл свой первый матч ФК «Кривбасс», - заявили в ОП.

«Изменения в рабочем графике глав государств из-за срочных переговоров достаточно распространенная практика, которая с пониманием воспринимается любым демократическим обществом», - говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщили, что начало матча на стадионе «Горняк» задержали почти на час в связи с приездом на игру Зеленского, который сделал первый символический удар по мячу.
ForUm

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