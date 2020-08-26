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В Кривом Роге президент Украины Владимир Зеленский посетил футбольный стадион «Горняк», где после возрождения играл свой первый матч ФК «Кривбасс». Местная команда проводила матч Кубка Украины, а ее соперником стал ФК «Черкасчина», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Зеленский принял участие в церемонии открытия матча, сделав символический первый удар с центра поля.

Перед началом игры Зеленский посетил раздевалку обеих команд и пообщался с игроками.

В разговоре с футболистами «Кривбасса» президент отметил, что возрождение клуба - это большое счастье для всей Украины, и пожелал команде дарить своим болельщикам только положительные эмоции во время игры.

Футболисты подарили президенту именную командную футболку с номером 12. Именно этим номером в футболе обозначают болельщиков.

Зеленский поставил первую подпись на символике «Кривбасса» в честь проведения первого матча.

По данным СМИ, матч задержали на час из-за опоздания Зеленского.

Справка. ФК «Кривбасс» возрожден на базе клуба «Горняк», играющего во второй лиге чемпионата Украины. Презентовали восстановленный клуб 20 августа.

В чемпионатах Украины «Кривбасс» дважды завоевывал бронзовые награды в сезонах 1998/1999 и 1999/2000 годов. Финалист Кубка Украины в 2000 году. Дважды - в 1999 и 2000 годах - «Кривбасс» представлял город и государство в розыгрыше Кубка УЕФА.

 
ForUm

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