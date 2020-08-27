Шевченковский районный суд Киева вынес оправдательный приговор судье Печерского районного суда Светлане Волковой, которая обвинялась в постановлении заведомо неправосудных решений. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, судья Печерского районного суда города Киева в 2014 году своим решением незаконно освободила из-под стражи бывшего командира роты спецподразделения «Беркут», подозреваемого в убийстве активистов Евромайдана, и безосновательно применила в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, другим решением указанная судья отменила постановление прокурора об отказе в удовлетворении ходатайства адвоката о закрытии уголовного производства, обязав прокурора принять такое решение.

По результатам предварительного расследования судье было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч.1, 2 ст. 375 УК Украины и обвинительный акт 18.05.2015 был направлен в суд для рассмотрения по существу.

Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемой наказание в виде 7 лет лишения свободы.

По результатам судебного рассмотрения Шевченковский районный суд Киева пришел к выводу об отсутствии в действиях судьи состава инкриминируемых уголовных правонарушений.

Прокуратура с таким решением не согласна и готовит апелляционную жалобу.