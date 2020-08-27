Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что любая попытка правительства Беларуси использовать Альянс как повод для противодействия протестам является «ложной и неоправданной».

Об этом он сказал в Берлине перед встречей министров обороны ЕС, передает Укринформ.

«В регионе нет военного наращивания НАТО, поэтому любая попытка режима в Беларуси использовать НАТО как оправдание или повод разгона демонстрантов в собственной стране абсолютно неправильная и совершенно неоправданная», - сказал генсек журналистам.

Столтенберг также призвал провести свободные и честные выборы в стране после состоявшихся 9 августа, которые оппоненты президента Александра Лукашенко считают сфальсифицированными.

16 августа Александр Лукашенко, который с 1994 года является президентом Беларуси, на митинге своих сторонников заявил, что у западных границ республики продолжается «наращивание военной мощи» НАТО.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов, прошедших 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,1%.

В ходе протестов по стране более 6000 человек были задержаны, они находились в заключении до 10 дней, их местонахождение было неизвестно. По данным правозащитников, около 450 из них были избиты, их унижали и пытали сотрудники правоохранительных органов.