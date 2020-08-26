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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что общался с членами группировок «ДНР» и «ЛНР» на заседании ТКГ 19 августа, которое состоялось в формате видеоконференции, сообщают «Новости Донбасса».

«Там были представитель от Луганска и представитель от Донецка. Собственно говоря, они там всегда присутствуют. Это мы делаем вид, что их там нет», — сказал Кравчук журналистам. 

На уточняющий вопрос, идет ли речь о представителях «Л/ДНР», глава украинской делегации в ТКГ ответил: «Безусловно».

Кравчук напомнил, что подписи тогдашних главарей «Л/ДНР» Александра Захарченко и Игоря Плотницкого стоят в документе 2015 года — Комплексе мер по выполнению Минских соглашений. 

«Говорить о том, что мы с ними не общаемся... Ну а как бы они подписали, а с ними не общались? Не надо играться в политику, нужно реально на нее смотреть. Они там были и были на нашей встрече ТКГ недавно. Я с ними общался», — добавил он.
ForUm

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