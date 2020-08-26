В Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия, правоохранители разоблачили нелегальную табачную фабрику. Она была расположена в одном из промышленных районов близ города Клеве, сообщили во вторник, 25 августа, представители таможенной службы, передает DW.

Во время следственных действий изъято 11 млн сигарет, шесть тонн табака и всю технику, которая использовалась для нелегального производства сигарет. Также были задержаны 12 человек, которые являются выходцами из Украины и Польши.

Следователи сообщили, что фабрика производила до 10 млн сигарет в неделю. В основном их отправляли в Великобританию. По данным таможни, прибыль с продажи каждого грузовика сигарет составлял около трех миллионов евро.

По данным представителей таможенных органов, фабрика была очень профессионально оборудована. Техника для изготовления сигарет и упаковки происходит из Великобритании. Зал был специально изолирован, чтобы шум и запах табака не проникали наружу. Электроэнергию вырабатывали собственные генераторы, чтобы не было заметно, что в помещении находится большое производство.

По заключению следователей, фабрика была построена еще в 2016 году. С тех пор производство постепенно увеличивалось. Прокурор обвиняет задержанных в налоговом мошенничестве на сумму до 100 млн евро.