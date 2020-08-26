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В случае победы на выборах президента США демократ Джо Байден обещает работать над тем, чтобы предоставить Украине летальное вооружение.

Об этом в поздравительном заявлении Байдена по случаю 29-й годовщины независимости Украины, опубликованном на странице его избирательной кампании, сообщает Голос Америки.

«Как президент я проясню Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена - Харрис гарантирует, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное вооружение - одновременно призывая Украины проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха», - отметил Байден.

Как отмечает издание, администрацию президента Барака Обамы, в которой Джо Байден восемь лет был вице-президентом, республиканцы критикуют именно за отказ предоставить Украине летальное оружие. Оборонительное вооружение, в частности противотанковые комплексы «Джавелин», Украина получила уже от администрации действующего президента Дональда Трампа.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября. Главные претенденты на эту должность - Дональд Трамп от республиканцев и Джо Байден, представляющий Демпартию США.
ForUm

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