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Бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности Виктора Януковича избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ноябре 2021 года следователи Государственного бюро расследований по согласованию с Офисом генпрокурора сообщили ему о подозрении в дезертирстве.

Следствием установлено, что в начале 2014 года генерал-майор находился в командировке на территории Автономной Республики Крым, где руководил мерами по охране экс-президента Януковича. Однако после завершения командировки он не только не вернулся к месту службы, но и уехал за пределы Украины. При этом он действовал по предварительному сговору с другими военнослужащими Управления государственной охраны Украины.

Также бывший начальник охраны Януковича организовал незаконную переправку экс-президента через государственную границу Украины. Это дало возможность Януковичу с 2014 года укрываться от органов досудебного расследования и суда.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лица через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 408 УК Украины (дезертирство по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время органом досудебного расследования получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве, а в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
ForUm

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