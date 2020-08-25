Верховная Рада поручила Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.

Соответствующее постановление принято на заседании 25 августа, сообщается на сайте парламента.

Так, в срок до 1 октября 2020 поручено создать организационный комитет, разработать и утвердить соответствующие положения, а также решить вопрос финансового и материально-технического обеспечения организации и проведения конкурса.

В срок до 1 ноября осуществить всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного герба Украины.

До 1 декабря 2020 определить победителя и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения, установленные по результатам конкурса.

Проект Постановления зарегистрирован под №3994.