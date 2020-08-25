Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились испытать российскую вакцину от коронавируса на белорусах. Об этом сообщает госагентство БелТА.

«Главы государств обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, производимой в России. Также Беларусь станет первой страной, куда поставят данную вакцину», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным агентства, президенты обсудили ситуацию внутри Беларуси и «на внешнем контуре, особенно на западном направлении».

Сайт Кремля коротко сообщил, что Лукашенко информировал Путина «о мерах, предпринимаемых с целью нормализации обстановки в стране». «Затрагивалась также тематика двустороннего сотрудничества в вопросах противодействия Коронавирусная инфекции», - говорится в сообщении.