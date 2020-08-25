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Австрийская Республика впервые объявила российского дипломата персоной нон грата.

По сообщению Kronen Zeitung, он должен покинуть страну до 1 сентября, передает Укринформ.

Австрийская власть обвиняет российского дипломата в многолетнем промышленном шпионаже в высокотехнологической компании при поддержке австрийского гражданина и считает такое обвинение особенно серьезным.

Раскрыть шпиона помог именно его австрийский сообщник, который понял, что зашел слишком далеко. На допросах он назвал представителя РФ своим «начальником». Сам россиянин сослался на свою дипломатическую неприкосновенность и отказался давать показания.

Это не первая «неприятность» в отношениях между Веной и Москвой, которые в целом являются достаточно теплыми. В этом году Австрия уже обвинила Россию в массированной кибератаке на Министерство иностранных дел, а также на территории альпийской республики было совершено убийство чеченского оппозиционного активиста.

В общем несколько стран Европы в последнее время вынуждены были высылать российских дипломатов. Кремль обычно реагирует на такие шаги зеркальными контрмерами.
ForUm

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