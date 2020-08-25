Президент Владимир Зеленский дал старт масштабной информационной кампании по перезапуску бренда Украины Ukraine NOW. Он записал англоязычное видеообращение к мировому сообществу, в котором рассказывает о новой украинской реальности.

В частности, Украина - больше не страна бедности и коррупции, как о ней говорили ранее. По словам президента, сейчас Украина – это новый технологический центр мира, житница Европы с наиболее плодородными землями, с огромным туристическим и инвестиционным потенциалом.

«Украина - это место, где вы можете делать настоящие открытия. Украина – это рубеж, за которым происходят новые вещи», - говорит президент.

В видеообращении Зеленский презентует миру современную, молодую, мирную и гостеприимную Украину.

«Спешите, самая большая страна в Европе станет настоящим прорывом. Украина сейчас - это то, что мы можем создать вместе и вместе выиграть. Весь мир может достигать успехов с Украиной. Уже сейчас», - отмечает президент.

В рамках кампании по перезапуску бренда Ukraine NOW свои видеообращения к международному сообществу также запишут звезды мирового уровня. Своими впечатлениями об Украине поделятся кинорежиссер Дэвид Линч, группа Kadebostany и многие другие.