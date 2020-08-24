Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ключ к миру в Украине находится в Москве. Как передает УНИАН, об этом он сообщил на совместной с федеральным министром иностранных дел Германии Гайко Маасом пресс-конференции в Киеве.

По словам Кулебы, достижение успеха в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе возможно лишь тогда, когда в процесс активно будут вовлечены все элементы переговорного процесса: ТКГ, министры иностранных дел, советники лидеров стран и сами лидеры «нормандского формата».

«За последние два месяца вы увидели чрезвычайно активное движение на всех этих уровнях и усилия для того, чтобы сделать шаг вперед. Этот шаг был сделан - это режим прекращения огня, который, несмотря на то, что мы фиксируем некоторые фортификационные работы с то стороны, но в принципе режим прекращения огня держится, и отсутствие убитых и раненых в результате боевых действий является доказательством этого», - заявил он. Кулеба также отметил, что «ключ к миру в Украине, ключ к прекращению российской агрессии против Украины находится в Москве».

В конце концов, по словам министра, его «обнадеживает тот факт, что, благодаря вовлеченности Германии и Франции, усилиям Украины и «определенным положительным шагам» со стороны России, удалось сдвинуть с места процесс урегулирования на Донбассе. Кулеба отметил, что Украина настроена на поиск конкретных решений по урегулированию ситуации на Донбассе.

По его словам, если такая настроенность есть и в России, то «ключ к миру на Донбассе. – Ред.) не просто найдется, то он сделает поворот и замок может открыться».