За прошедшие сутки в Киеве обнаружили наибольшее за все время количество случаев заболевания коронавирусом — 307.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Заболели 152 женщины в возрасте от 18 до 90 лет; 137 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет; 6 девочек — от 6 до 14 лет и 12 мальчиков от 2 месяцев до 15 лет.

В больницы столицы за прошедшие сутки попали 56 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 84 человека.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 52. В Шевченковском, Соломенском и Днепровском — по 34 случая. И в Печерском районе — 32 выявленных больных.

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 1987 новых случаев коронавирусной болезни.