За прошедшие сутки в Киеве обнаружили наибольшее за все время количество случаев заболевания коронавирусом — 307.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
Заболели 152 женщины в возрасте от 18 до 90 лет; 137 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет; 6 девочек — от 6 до 14 лет и 12 мальчиков от 2 месяцев до 15 лет.
В больницы столицы за прошедшие сутки попали 56 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 84 человека.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 52. В Шевченковском, Соломенском и Днепровском — по 34 случая. И в Печерском районе — 32 выявленных больных.
Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 1987 новых случаев коронавирусной болезни.
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