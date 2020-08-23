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В Украине за последние сутки подтвердили 1987 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых случаев в Киеве, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, за время пандемии в Украине подтвердили уже 104 958 случаев болезни. Выздоровели 51 735 человек.

Умерли от болезни 2 271 человек, в том числе 27 - за вчера.

Больше всего новых случаев за последние сутки подтвердили в Киеве (307), Черновицкой (213) и Ивано-Франковской (174) областях.

 
ForUm

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