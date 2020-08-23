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В воскресенье, 23 августа, в Минске проходит Марш новой Беларуси против режима Александра Лукашенко.

Местные власти уже закрыли на вход и выход станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы. При этом в центре Минска, несмотря на дождь, собирается все больше людей.

На фоне протестов в город стянули военные грузовики, автозаки и другую спецтехнику силовиков.

Тысячи белорусов, которые вышли на акцию, требуют отставки Лукашенко, наказания для силовиков, избивавших и пытавших мирных демонстрантов, а также проведения новых выборов президента.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко провел в Гродно совещание с руководством силового блока. Там он заявил, что властям пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части беларусской армии в полную боевую готовность.
ForUm

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