В воскресенье, 23 августа, в Минске проходит Марш новой Беларуси против режима Александра Лукашенко.

Местные власти уже закрыли на вход и выход станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы. При этом в центре Минска, несмотря на дождь, собирается все больше людей.

На фоне протестов в город стянули военные грузовики, автозаки и другую спецтехнику силовиков.

Тысячи белорусов, которые вышли на акцию, требуют отставки Лукашенко, наказания для силовиков, избивавших и пытавших мирных демонстрантов, а также проведения новых выборов президента.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко провел в Гродно совещание с руководством силового блока. Там он заявил, что властям пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части беларусской армии в полную боевую готовность.