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В воскресенье, 23 августа, на станции метро Майдан Независимости в Киеве задержали боевика прокремлевской террористической организации «ДНР».

Об этом рассказали в пресс-службе столичной Нацполиции.

Как сообщается, в связи с усилением мер безопасности накануне Дня Независимости, правоохранители обратили внимание на стоявшего на станции мужчину, «который странно себя вел».

«Когда его пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев с временно оккупированной территории. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили «документы», выданные оккупационными властями так называемой «ДНР». В частности, у него был «военный билет ДНР» и удостоверение «народного ополченца Донбасса», — говорится в сообщении.

Задержанного террориста передали Службе безопасности Украины.
ForUm

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