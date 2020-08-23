Руководство Viber решило на время закрыть офис из-за отсутствия интернета и возможности убедиться в безопасности сотрудников, сообщили в Viber. Команда работала удаленно, но на этой неделе ее часть вернулась на рабочие места.

Об этом сообщила директор по глобальному развитию компании Rakuten, которая владеет Viber, Анна Знаменская, передает РБК.

По ее словам, на прошлой неделе в Беларуси не было интернета и было еще сложнее получить достоверную информацию от белорусской команды, проверить, в безопасности ли они.

Она отметила, что на этой неделе всего 20% от всех сотрудников начали возвращаться на свои рабочие места.

Напомним, власти Беларуси ограничили доступ к 70 сайтам.