В субботу, 22 августа, в Лондоне во время разведения сломался знаменитый Тауэрский мост, который является одной из визитных карточек города.
Об этом сообщает ВВС.
Поломка произошла в 18:00 по киевскому времени. Пешеходам и автомобилям пришлось ждать починки моста почти 2,5 часа.
Tower Bridge was stuck open.#TowerBridge pic.twitter.com/jeyGUYkkBN— [email protected] (@umamismlife) August 22, 2020
«Сегодня днем на мосту случились технические неисправности и он был заблокирован в поднятом положении на некоторое время», — сообщили в официальном Twitter Тауэрского моста.
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