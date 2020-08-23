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В субботу, 22 августа, в Лондоне во время разведения сломался знаменитый Тауэрский мост, который является одной из визитных карточек города.

Об этом сообщает ВВС.

Поломка произошла в 18:00 по киевскому времени. Пешеходам и автомобилям пришлось ждать починки моста почти 2,5 часа.

«Сегодня днем на мосту случились технические неисправности и он был заблокирован в поднятом положении на некоторое время», — сообщили в официальном Twitter Тауэрского моста.
ForUm

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