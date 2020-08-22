Белорусская ассоциация журналистов потребовала от властей Беларуси разблокировать сайты, прекратить давление на прессу и обеспечить выпуск изданий.

В заявлении Ассоциации говорится, что «такие действия являются косвенной цензурой и воспрепятствованием законной деятельности медиа в Беларуси», пишет Интерфакс-Запад.

По словам журналистов, в результате этих действий не только нарушаются права сотрудников СМИ, но и ограничивается конституционное право граждан страны на получение полной, достоверной и своевременной информации.

БАЖ требует от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий, разблокировать доступ к заблокированным сайтам. Они также призвали белорусские и международные организации поддержать это заявление.

Накануне Министерство информации Беларуси ограничило доступ к более 70 сайтам, среди которых ресурсы крупных СМИ и оппозиционных политиков.

Накануне в Беларуси ограничили доступ к онлайн-платформам Голос и Zubr.іn, которые занимались альтернативным подсчетом голосов на выборах президента.